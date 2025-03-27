كأس محافظ أسيوط.. أبوالنصر يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الفتح

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ختام الدورة الرمضانية الودية (كأس محافظ أسيوط) التي أقيمت بمركز شباب الفتح، والتي تم تنظيمها بمشاركة المصالح الحكومية والكيانات الشبابية والهيئات الشبابية والرياضية طوال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح كما حضر الحفل الختامي اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر وابن محافظة أسيوط وقرية الواسطى بمركز الفتح.

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمات الترحيب بالحضور وعرض للفرق الرياضية المشاركة في الدورة الرمضانية.

تعزيز روح التعاون

وخلال كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بتنظيم هذه الفعاليات الرياضية التي تجمع بين مختلف فئات المجتمع من أجل تعزيز روح التعاون والرياضة بين الشباب، مؤكداً على أهمية الأنشطة الرياضية في بناء جسور من التواصل بين كافة الهيئات الشبابية والرياضية، وكذلك تشجيع المواطنين على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية المجتمع.

اكتشاف الموهوبين

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر للرياضة وتوفير الملاعب والبنية التحتية التي تساعد على ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين.

كما قدم الشكر لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على جهوده المستمرة في دعم الرياضة والشباب، وتوفير الدعم اللازم لتطوير الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية ووجه الشكر أيضا لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة على جهوده المستمرة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وتقديم الدعم اللازم لها موضحاً أهمية تنظيم الدورات الرمضانية التي تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتحسين النمط الصحي للمواطنين وذلك بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة فضلاً عن خلق جو من التنافس الشريف والحراك والنشاط داخل مراكز الشباب وإكتشاف الموهوبين بالإضافة إلى تنمية روح الإنتماء والولاء للوطن وتعزيز الروح الرياضية لدى الشباب.

وفي نهاية الإحتفال سلم المحافظ الميداليات وجوائز الدورة الرمضانية على أعضاء الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى وتسليم الكأس لصاحب المركز الأول حيث أسفرت منافسات الدورة عن فوز فريق مركز شباب الفتح (أ) بالمركز الأول، حيث تسلموا كأس الدورة وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيه. بينما حصل فريق النيابة الإدارية على المركز الثاني مع جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وفاز فريق مركز شباب الواسطى (ب) بالمركز الثالث وجائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

كما تم تكريم اللاعبين المميزين في الدورة، حيث فاز اللاعب حازم خالد من فريق النيابة الإدارية بجائزة هداف الدورة، فيما فاز اللاعب إسلام يحيى من فريق الفتح (أ) بجائزة أحسن لاعب، وحصل اللاعب محمد رشاد ريشة من فريق الفتح (ب) على جائزة أحسن حارس مرمى.