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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة والذين يبلغ عددهم 4762 عامل بمبلغ 2000 جنيه وذلك ابتداءًا من 27 مارس 2025 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة بقيادة محمد جبران وزير العمل لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.

صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

وأوضح محافظ أسيوط إنه تلقى تقريراً من مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة يفيد بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقاً لقاعدة بيانات مديرية العمل لعدد 4762 مستفيد بمبلغ 2000 جنيه وتصرف للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف .

ووجه محافظ أسيوط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذاً للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

أسيوط محافظ أسيوط منحة عيد الفطر صرف منحة عيد الفطر العمالة غير المنتظمة وزارة العمل

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