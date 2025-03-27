محافظ أسيوط ينيب السكرتير العام لحضور احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بالمسجد البقلي بحي غرب

أناب اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة لحضور إحتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر المباركة، الذي أقيم بمسجد البقلي بمنطقة سيد بحي غرب مدينة أسيوط، وسط حضور كبير من المصلين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف.



مكانة ومنزلة ليلة القدر



بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها تواشيح وأدعية دينية، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ومنزلتها عند الله تعالى وأنها خير من ألف شهر، ويجب على المسلمين إستثمار فضائلها وإستغلال بركتها تأسياً برسولنا الكريم، موضحاً أن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر، مشيراً إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل.

من جانبه قدم محافظ أسيوط، التهنئة لشعب أسيوط الكريم، بمناسبة ليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، وتوحيد الصف، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى ختام الإحتفال قام السكرتير العام بتسليم شهادات التقدير لعدد من أبناء المحافظة ممن أتموا حفظ القرآن الكريم، متمنياً لهم التوفيق والاستمرار على هذا النهج القويم.