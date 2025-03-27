محافظ أسيوط يشيد بعودة كتاتيب تحفيظ القرآن لتدبر معانيه والتحلي بالسلوكيات الحميدة

أشاد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، بعودة كتاتيب تحفيظ القرآن، داعياً إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الخميس، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسابقة "أهل القرآن الكريم الكبرى" بمركز شباب قرية بهيج، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عماد حليم عبد السميع، أعقبها كلمات ترحيب بالحضور.

وقد أقيمت المسابقة ما بين عشرة مستويات المستوى الأول حفظة القرآن الكريم كاملاً، والمستوى الثاني حفظة 3/4 أجزاء من القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظة 20 جزءا من القرآن الكريم، والمستوى الرابع حفظة نصف القرآن الكريم إلى المستوى العاشر، حيث أشرف على المسابقة عدداً من مشايخ الأزهر والأوقاف.

وهنأ محافظ أسيوط – خلال كلمته - الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به، متمنياً لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في جميع المجالات، خاصة أنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة مع الفائزين من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته وسروره بتواجده وسط هذه الكوكبة من الحفظة، مؤكداً أن كتاتيب تحفيظ القرآن ستكون متاحة للجميع بالمجان، مع توفير محفظين متخصصين ومعتمدين لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس توعوية وتعاليم القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير، مشددا على أهمية تعزيز روح الإخاء والمودة بين أبناء المجتمع.