محافظ أسيوط: وصول 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن قوافل الخير

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن وصول دفعة جديدة من قوافل الخير "هدية الرئيس" والتي تحتوي على كراتين للمواد الغذائية، حيث بلغ عددها 10 آلاف كرتونة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المراكز والأحياء والمديريات الخدمية بالمحافظة وذلك في إطار المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير الدعم للأسر الفقيرة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مبادرة الرئيس

وأشاد محافظ أسيوط بهذه المبادرة الكريمة التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالطبقات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم.

توزيع المواد الغذائية على مستحقيها

وأكد المحافظ أن توزيع هذه الكراتين سيشمل كافة المراكز والمديريات الخدمية في أسيوط، وسيتم التنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتوصيل هذه المساعدات إلى المستحقين في أسرع وقت لافتاً إلى أن عملية التوزيع تتم تحت إشراف لجنة مختصة من المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث يتم توزيع المواد الغذائية على مستحقيها بشكل منظم لضمان وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجا لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار أبو النصر إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تكثيف جهودها في تقديم الدعم الإجتماعي لجميع الفئات المستحقة، والأحياء موضحاً أن الأولوية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق النائية والقرى من دون أي تمييز.

ودعا المحافظ الجميع إلى التعاون والتكاتف لدعم المواطنين الأكثر احتياجا مؤكداً على أن المحافظة ستظل ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكداً أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.