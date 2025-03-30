محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك وذلك بديوان عام المحافظة من جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية وذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة وعدد من ورؤساء المراكز والمدن وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة والحب والمودة بحلول العيد أعاده الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ أسيوط يستقبل اساقفة ومطارنة المحافظة

حيث استقبل محافظ أسيوط عددًا من أساقفة ومطارنة وقساوسة مراكز ومدن المحافظة من كافة الطوائف المسيحية ومنهم الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط والبداري ساحل سليم وتوابعهم للأقباط الارثوذوكس والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها والأنبا توماس مطران القوصية للأقباط الارثوذوكس والأنبا اندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم والأنبا بيسنتى أسقف ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا بيجول أسقف ايبارشية الدير المحرق والأب إبرام وكيل مطرانية ديروط نيابة عن نيافة الأنبا برسوم أسقف ديروط والأنبا دانيال لطفى مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك والأنبا مرقس وليم اسقف ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك والشيخ صموئيل باقي عن هيئة الأوقاف للطائفة الانجيلية بمصر والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى بأسيوط والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية بأسيوط والقس مارتن إلياس رئيس مجمع أسيوط للكنائس الإنجيلية والقس مايكل رفعت أمين مساعد مدارس سنودس النيل الانجيلى بصعيد مصر والدكتورة سها سامي نائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي مصر ورهبان ورعاة وشيوخ بعض كنائس وإيبارشيات أسيوط.

وحدة وتماسك الشعب المصرى

وعبر المحافظ عن خالص الشكر والتقدير بهذه الزيارة التي تؤكد على الروابط القوية ومظاهر المحبة والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري وتميزه عن غيره من الشعوب ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية، مؤكداً على أن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور أية تحديات داعياً المولىٰ عز وجل أن يحفظ مِصرنا الغالية وأن ينعم عليها بالإستقرار والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما عبر وفد الكنيسة، عن خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ أسيوط وشركاء الوطن من أبناء المحافظة، مسلمين ومسيحيين، مؤكدين أن أسيوط تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتألُف بين جميع أبنائُها وهو ما يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية.

كما استقبل المحافظ وفد من مديرية الأوقاف وعلى رأسهم فضيلة الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف واستقبل أيضا عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنهم النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط والنائب مصطفى بدران أمين حزب حماة الوطن بأسيوط والنائبة مريم القمص عضو مجلس النواب والنائب الدكتور علي مهران والنائبة هند جوزيف والنائب محمد فهمي صالح أعضاء مجلس الشيوخ، كما حضر السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة وايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعدد وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

ورحب اللواء دكتور هشام أبوالنصر بالمهنئين، مقدماً لهم التهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات مؤكداً على أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح التعاون والمودة بين أبناء المحافظة، وأنها فرصة لتجديد العهد بالمضي قدماً نحو تنمية أسيوط في جميع المجالات مشيداً بالجهود التي تبذلها مختلف القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً أن العيد يعد فرصة لتعزيز الأواصر الإجتماعية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

كان محافظ أسيوط قد بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية الخير والرخاء وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.