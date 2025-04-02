قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القطن المصري يستعيد عرشه.. خطوات فارقة من الزراعة لاستعادة مكانة الذهب الأبيض
رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه
مدرب الهلال السوداني: احترمنا الأهلي ولدينا فرصة للتعويض
كولر يكشف أسباب غياب علي معلول عن مواجهة الأهلي والهلال
الفرص الضائعة ليست نهاية المطاف.. كولر يكشف تفاصيل انتصار الأهلي على الهلال
ربنا ما يكتبها على حد.. عمرو الليثي يضطر لإنهاء حلقة مصطفى شعبان لهذا السبب |شاهد
في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
كيف استعدت ريهام عبد الغفور لشخصية هند في مسلسل ظلم المصطبة؟
كيف تحسّن حالتك المزاجية؟.. نصائح هتغير مودك
وظائف قيادية بوزارة الإسكان .. الشروط وطريقة التقديم
إسلام الشاطر يفتح النار على أداء الأهلي ضد الهلال: مباراة مُخيبة للآمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار مقابل الجنيه على مدار الأسبوع الجاري بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  الاربعاء  ثالث أيام عيد الفطر المبارك، استقر، بعد أن شهد انخفاضًا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

واليوم، الاربعاء ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع المصرفي وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

 أسعار الدولار اليوم الاربعاء   2-4-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.70 جنيه للبيع و50.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي 50.69 جنيه للبيع و50.59 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية  50.68 جنيه للبيع و50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.66 جنيه للبيع و50.56 جنيه للشراء. 

اقرأ أيضًا:

سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.63 جنيه للبيع و50.53 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك قناة السويس  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.58 جنيه للبيع و50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.6 جنيه للبيع  و50.52 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك ميد بنك  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك القاهرة 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار العربي الأفريقي  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار المصرف العربي  50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار العقاري المصري العربي 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار الكويت الوطني 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاربعاء سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والهلال السوداني

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

العوضي وياسمين عبدالعزيز

«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

أحمد شفيق

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق

كريم عبد العزيز

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء فيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز the seven dogs

الاسكان الاجتماعي

بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي بشأن مواعيدها "بالأيام والتواريخ"

حالة الطقس

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس غدا

زيزو

مفاجأة.. فتحي سند يكشف موعد الإعلان الرسمي لتوقيع زيزو للزمالك

ترشيحاتنا

الدعاء في الصلاة

كيف يكون الدعاء في الصلاة؟.. هكذا علّمه الرسول للصحابة

صلاة المأموم منفردا

هل عليه قضاؤها؟.. حكم صلاة المأموم منفردا خلف الصف

حكم لعب الأطفال في المسجد

حكم لعب الأطفال في المسجد.. عالم أزهري يوضح رأي الشرع

بالصور

كيف تحسّن حالتك المزاجية؟.. نصائح هتغير مودك

نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية
نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية
نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية

اللبان والسوائل.. نصائح فعّالة لعلاج مشاكل الهضم بعد تناول كحك العيد

نصائح لتحسين الهضم بعد تناول كحك العيد
نصائح لتحسين الهضم بعد تناول كحك العيد
نصائح لتحسين الهضم بعد تناول كحك العيد

الترمس.. تسلية العيد اللذيذة وفوائده الصحية المذهلة | تعرف عليها

فوائد تناول الترمس في العيد
فوائد تناول الترمس في العيد
فوائد تناول الترمس في العيد

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم | مكوناته وطريقة تحضيره

مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة
مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة
مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: دايمًا عندي عدم رضا عن أدائي.. ومسلسل «جودر» هينافس العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

المزيد