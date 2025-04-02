وفاء عامر: دايمًا عندي عدم رضا عن أدائي.. ومسلسل «جودر» هينافس العالمية

تحدّثت الفنانة وفاء عامر عن دور فاطمة التى جسدته ضمن أحداث مسلسل “جودر” الذى شارك على مدار عامين من مواسم رمضان.

وقالت وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج"كلمة اخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إنها تفاجأت عندما شاهدت أداءها فى مسلسل جودر ، لأنها تشعر دائمًا بعدم الرضا عن أدائها التمثيلي فى كافة الأعمال التى تشارك فيها.

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وأضافت وفاء عامر، معلقة: “أنا دايما مش بقتنع بأدائي لأنى لو رضيت عنه وعن شغفي وحبى للفن .. أنا كدة هقعد فى البيت خلاص وأول ما شفت أدائي فى المسلسل أنا طيرت من الفرحة وعارفة إنى بعمل ألف ليلة وليلة بس مكنتش متخيلة إن المسلسل هينافس العالمية”.

عن مسلسل جودر

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.