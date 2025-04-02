عيادات طبية متنقلة في دمياط ورأس البر لتقديم خدمات صحية مجانية خلال العيد

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قوافل للتأمين الطبي في مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتحقيق التأمين الطبي الشامل خلال فترة العيد.

حيث أشار الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، إلى أن نقاط تمركز القوافل تشمل "ميدان الساعة بمدينة دمياط، رأس البر بجوار مسجد الرحمة، ودمياط الجديدة شارع الصعيدي". وتضم القوافل عيادات طبية متنقلة تقدم الخدمات الطبية والطوارئ من خلال الكشف والعلاج بالمجان، مع إحالة بعض الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات.

وتشمل القوافل أيضًا خدمات المبادرات الرئاسية "الصحة العامة"، مثل مبادرات دعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية. بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي.

وأشار مدير المديرية إلى أن فعاليات التأمين الطبي ستستمر طوال عيد الفطر المبارك يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.