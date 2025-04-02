انتكاسة لترمب.. فوز مرشحة الديمقراطيين بانتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن

فازت المرشحة الديمقراطية سوزان كروفورد بمقعد في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، مما عزز الأغلبية الليبرالية، ووصفته وسائل الإعلام الأمريكية بأنه انتكاسة للرئيس دونالد ترامب.

وهزمت سوزان كروفورد، منافسًا أيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يوم الثلاثاء، مما عزز الأغلبية الليبرالية لثلاث سنوات أخرى على الأقل.

سوزان كروفورد، قاضية مقاطعة دان التي قادت معارك قانونية لحماية سلطة النقابات وحقوق الإجهاض ومعارضة تحديد هوية الناخب، هزمت براد شيميل، المدعوم من الجمهوريين، في سباق حطم الأرقام القياسية في الإنفاق، وكان في طريقه ليكون أعلى نسبة إقبال على الإطلاق في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن، وأصبح معركة بالوكالة في المعارك السياسية في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

اصطف ترامب وماسك وجمهوريون آخرون خلف شيميل، المدعية العامة السابقة للولاية ودعم ديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما والملياردير جورج سوروس، المتبرع الضخم.

اعتُبرت أول انتخابات رئيسية في البلاد منذ نوفمبر بمثابة اختبار حاسم لرأي الناخبين بشأن الأشهر الأولى من عودة ترامب إلى منصبه والدور الذي لعبه ماسك، الذي مزّقت وزارة كفاءة الحكومة التابعة له الوكالات الفيدرالية وسرّحت آلاف الموظفين.

سافر ماسك إلى ويسكونسن يوم الأحد لتقديم عرض لشيميل وتوزيع شيكات بقيمة مليون دولار شخصيًا على الناخبين.

تجاوزت نسبة التصويت المبكر أكثر من 50% المستويات التي سُجّلت في سباق المحكمة العليا للولاية قبل عامين، عندما كانت السيطرة على الأغلبية على المحك أيضًا.

أخبر شيميل مؤيديه أنه أقرّ بالهزيمة أمام كروفورد، مما أثار صيحات غضب وبدأت إحدى النساء تهتف: "غشاش، غشاش!".

قال ترامب يوم الاثنين: "ولاية ويسكونسن ولاية مهمة سياسيًا، وللمحكمة العليا دور كبير في الانتخابات في ويسكونسن".

وأضاف أن "الفوز في ويسكونسن أمرٌ بالغ الأهمية، وبالتالي فإن اختيار المحكمة العليا... إنه سباق انتخابي كبير".

احتضنت كروفورد دعم منظمة تنظيم الأسرة وغيرها من المدافعين عن حقوق الإجهاض، ونشرت إعلانات تُبرز معارضة شيميل لهذا الإجراء.

كما هاجمت شيميل لعلاقاته مع ماسك والجمهوريين، مشيرةً إلى ماسك باسم "إيلون شيميل" خلال مناظرة.