أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

حرص الفنان أوس أوس على حضور العرض الخاص لفيلم "الصفا الثانوية بنات"، لمشاركة صديقه علي ربيع الاحتفال بأحدث أعماله السينمائية، الذي يُعرض خلال عيد الفطر 2025.

سعر بليزر أوس أوس في فيلم "الصفا الثانوية بنات"

لفت أوس أوس الأنظار بإطلالته المميزة، حيث ارتدى بليزر أسود من التعاون الحصري بين Gucci وAdidas، والذي يتميز بتصميم كلاسيكي أنيق مزود بشعار العلامتين على الجهة اليسرى.

كما نسّق البليزر مع تيشيرت أبيض وسلسلة فضية، مما أضفى لمسة عصرية على إطلالته.

وجمعت إطلالة أوس أوس بين الطابع الرسمي والرياضي في آنٍ واحد، وهو أسلوب يعكس روح الموضة الحديثة التي تمزج بين الأناقة والراحة.

وبلغ سعر بليزر أوس أوس 3,400 دولار، أي ما يعادل 171,964 جنيهًا مصريًا.

أوس اوس

أوس اوس

أوس اوس

أوس اوس

تفاصيل فيلم "الصفا الثانوية بنات"

الفيلم من بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، وتوانا الجوهري، ومن تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح.

يضم الفيلم عدداً من ضيوف الشرف، حيث ظهر في الإعلان الترويجي النجم عصام الحضري بشخصية "إبراهيم الحضري"، وهو مدرب لفريق مشارك في المسابقة التي تدور حولها أحداث الفيلم، كما يشارك النجم أحمد حاتم بدور مدرب آخر. كذلك يظهر المطرب محمود الليثي في أحد المشاهد داخل ملهى ليلي، ويشاركه علي ربيع الغناء.