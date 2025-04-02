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ميليشيا الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، عن استهداف قطع حربية أمريكية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات "ترومان" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

كما نشرت جماعة الحوثيين في اليمن لقطات فيديو تظهر ما يقولون إنه حطام طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي قاموا بإسقاطها.

ويُبلغ الحوثيون باستمرار هجماتهم رغم الضربات الأمريكية المكثفة على صنعاء، معقلهم الرئيسي.

ويشير أي نجاح متواصل للحوثيين إلى أن الجهود الأمريكية لم تُلحق بعد ضررًا كافيًا بعمليات الجماعة لمنع هجماتها.

ونفّذت الجماعة أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.

وتأكيدا على تضامنها مع الحركة الفلسطينية، عطّلت الحركة طريقًا تجاريًا حيويًا وشكّلت تحديًا للقوات الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجماعة إسقاط ما قالوا أنها طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 قرب محافظة مأرب اليمنية، ويُسمع صوت شخص يهتف "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل".

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