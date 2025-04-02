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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مرموش يستهدف مواصلة التألق مع مانشستر سيتي أمام ليستر

عمر مرموش
عمر مرموش
محمد السعيد

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

مانشستر سيتي ضد ليستر

ويستهدف مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، وإنعاش حظوظه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

ومن المتوقع أن يشارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في مباراة اليوم، في ظل إصابة النرويجي إيرلينج هالاند في كاحل القدم.

ودخل مرموش بديلًا في مباراة مانشستر سيتي الماضية ضد بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل هدفًا بعد ثوان من نزوله ليقود السماوي للفوز بنتيجة 2-1.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي: "الأطباء أخبروني أن هالاند سيغيب بين 5 إلى 7 أسابيع، لذلك نأمل أن يعود قبل نهاية الموسم وبداية كأس العالم للأندية".

وأضاف: "لا نملك لاعبا آخر يمتلك المهارات والإمكانيات التي يمتلكها هالاند، نحن نعرف ذلك بالفعل ولكن علينا أن نعتاد على هذا الأمر".

وختم: "طوال العديد من السنوات لعبنا بطرق مختلفة في الجانب الهجومي، وهذا يعتمد على إمكانات اللاعبين، سنجد حلا آخر".

في المقابل، يأمل ليستر سيتي في إنهاء سلسلة الهزائم الأخيرة بتحقيق انتصارًا ثمينًا على مانشستر سيتي يمنحه بصيصًا من الآمل للمنافسة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل.

ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

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