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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
محمد يحيي

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الجنيه الإسترليني، في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الاربعاء  2-4-2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاربعاء

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك ميد بنك اليوم الاربعاء

65.27 جنيه للشراء.
65.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك كريدي أجريكول اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك فيصل الإسلامي  اليوم الاربعاء

65.03 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي اليوم الاربعاء

65.07 جنيه للشراء.
65.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى  اليوم الاربعاء

65.31 جنيه للشراء.

65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك تنمية الصادرات اليوم الاربعاء

65 جنيه للشراء.

65.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاربعاء

65.27 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الاسترليني اليوم الاربعاء

65.42 جنيه للبيع

متوسط سعر الجنيه الاسترليني  اليوم الاربعاء

65.28 جنيه 

سعر الجنيه الاسترليني في الجمارك اليوم الاربعاء

62.53 جنيه 

ويعد الجنيه الإسترليني عملة مهمة للمصريين الذين يدرسون أو يعملون في بريطانيا، وتؤثر تقلبات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري على تكلفة السلع البريطانية والسفر والنفقات التعليمية.

والجنيه الاسترليني أغلي العملات الأوروبية، حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا و الثاني أوروبيا.

الجنيه الإسترليني عيد الفطر الجنيه الاسترليني البنك الأهلى

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