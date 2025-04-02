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8 % زيادة في أعداد الركاب و2% للرحلات بمطار القاهرة خلال مارس 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 % زيادة في أعداد الركاب و2% للرحلات بمطار القاهرة خلال مارس 2025

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي نمواً ملحوظاً في حركة الطيران والركاب خلال مارس ٢٠٢٥ بالمقارنة بنفس الشهر لعام ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,289,881 وإجمالي عدد الرحلات 18,154 وعدد المسافرين  1,089,892 ورحلات السفر 9,059.

بينما بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج علي متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات 1,199,989 علي متن 9,095 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 2% في إجمالي عدد الرحلات و7% في إجمالي عدد المسافرين و2% في رحلات السفر و8% في عدد الركاب القادمين من الخارج و2%.

 في رحلات الوصول عن نفس الفترة من شهر مارس 2024  مايؤكد أن مطار القاهرة الدولي يشهد زيادة في الحركة الركابية والجوية بشكل دائم 
وقدرة المطار علي أستيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة٠

مطار القاهرة شركات الطيران مطار القاهرة الدولي

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