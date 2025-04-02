قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تدعو سكان غزة المحاصرين إلى إزالة حماس
الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ1.1 مليون مواطن خلال عيد الفطر
هدف جوي يثير الرعب بإسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة
«فأما اليتيم فلا تقهر» موضوع خطبة الجمعة القادمة
الاحتلال يستهدف 228 مركز نزوح وإيواء في غزة
175 ألف زائر في عيد الفطر.. المتاحف المصرية تشهد إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب
هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور
أحدث طرق اختراق واتساب لن تخطر على بالك.. احمِ نفسك بهذه الخطوات
أول تعليق من العامل المصاب في حادث سيرك طنطا: الأسد هاجمني بسبب الجوع وعاوز حقي
1100 شهيد و3000 مصاب منذ استئناف الاحتلال العمليات العسكرية بغزة
ضياء رشوان يعنى الكاتب الكبير طه عبدالعليم
بعد عزوف الجماهير..اليونايتد يخفض أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي للنصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد واقعة «البالونات».. الأوقاف: لا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد بشروط

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حسمت وزارة الأوقاف الجدل الدائر حول السماح بوجود الأطفال داخل المساجد، مؤكدة أن الإسلام جعل بيوت الله رحبة للكبار والصغار، لكن وفق ضوابط شرعية تحافظ على قدسيتها. 

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة عقب انتشار مقطع فيديو لإمام مسجد يلاعب طفلين بالبالونات داخل المسجد خلال أول أيام عيد الفطر، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن النبي ﷺ كان يحتضن الأطفال داخل المسجد، ويلاعبهم دون أن يمس ذلك وقار المكان، مستشهدة بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، الذي ذكر أن النبي ﷺ كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص، فيضعها إذا ركع ويحملها إذا قام. 

كما استشهدت بواقعة إطالة النبي ﷺ سجوده بسبب صعود أحد أحفاده على ظهره أثناء الصلاة، وكذلك نزوله عن المنبر أثناء الخطبة لحمل الحسن والحسين حينما تعثرا.

وشدد البيان على أن السماح للأطفال بدخول المساجد ليس محل خلاف، لكنه يجب أن يكون وفق ضوابط تحفظ قدسية المكان وتمنع أي ممارسات تخل بخشوع المصلين. 

وأوضحت الوزارة أنه لا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد، بشرط عدم الإضرار بها أو إزعاج المصلين أو المساس بحرمتها.

كما أكدت الوزارة أهمية دور الأسرة والمجتمع في غرس احترام المساجد لدى الأطفال، مشددة على ضرورة توجيههم وإشراف الكبار عليهم داخل المساجد، بحيث يتعلمون الالتزام بآدابها دون تعارض مع طبيعتهم الفطرية.

واختتمت الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن الهدف هو جعل المساجد بيئة جاذبة للأجيال الناشئة، تجمع بين الرحمة والتوجيه، بما يرسخ حب العبادة واحترام بيوت الله في نفوسهم منذ الصغر.
 

واقعة البالونات الأوقاف اصطحاب الاطفال المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العامل المصاب يخضع لعملية جراحية عقب واقعة السيرك

حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-4-2025

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

قمة الفوضى والعبث إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

مسلسل فهد البطل

المنافسة تشتعل و«فهد البطل» في القمة.. قائمة بأكثر 10 مسلسلات متابعة في رمضان

أسعار الدواجن

في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2025 |التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

ترشيحاتنا

الأهلي

تقرير تونسي: الأهلي مهدد بعقوبات من الكاف.. وهذا السيناريو ينقذه

تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي

تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي

إبراهيم عادل وفيستون ماييلي يتنافسان على هداف دوري أبطال أفريقيا | تفاصيل

إبراهيم عادل وفيستون ماييلي يتنافسان على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا |تفاصيل

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

أوس اوس
أوس اوس
أوس اوس

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

افعلها في الصباح.. 8 عادات تحافظ على صحة الكلى

عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى

فيديو

واقعة سيرك طنطا

هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور

زوج من نسرين طافش

بعد إخفائها له.. رجل أعمال مصري يتزوج من نسرين طافش.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

المزيد