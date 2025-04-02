ملك التعادلات.. خالد طلعت يعلق على أداء بيسيرو مع الزمالك

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على تعادل نادي الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ببطولة الكونفيدرالية.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "بيسيرو ملك التعادلات لعب مع الزمالك ١٠ ماتشات، ٣ فقط فوز، ١ هزيمة، ٦ تعادلات منهم ١ فاز بعد الوقت الاضافي".

تصريحات بيسيرو بعد لقاء الزمالك وستيلينبوش

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن التعادل مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي في لقاء اليوم ليست نتيجة سيئة.

وأكد المدير الفني في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام ستيلينبوش اليوم في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أن فريقه لعب مباراة جيدة من الناحية الدفاعية، ولكن الفريق لم يظهر بالشكل الأفضل على مستوى الهجوم، وكان الفريق مطالب بالظهور بصورة هجومية أفضل.

وتابع بيسيرو:" حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا في مباراة اليوم أمام بطل جنوب أفريقيا، ونحتاج للتحسن في الهجوم خلال مباراة العودة وأن نصنع المزيد من الفرص".

واختتم المدير الفني قائلاً:" لدي إيمان وثقة بلاعبي الزمالك، وقدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء العودة".