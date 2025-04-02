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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يكشف عن مفاجأة بشأن قرار رابطة الأندية مع الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة بشأن قرار رابطة الأندية المصرية بتخفيف العقوبة عن النادي الأهلي بعد الانسحاب من لقاء القمة.

وقال الغندور، في فيديو  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “رابطة الأندية اتخذت قرارا فرديا، حيث لم يكن هناك اجتماع لمجلس إدارة الرابطة”.

وتابع: “أنا تأكدت أنه لم يكن هناك أي اجتماع لمجلس إدارة رابطة الأندية، الغريب أن رابطة الأندية غيرت قرارها الذي أصدرته في البداية وأكدت أنها ستلتزم بقرار اللجنة الأولمبية”.

وأضاف: “محدش فاهم حاجة، وشريف إكرامي، لخص اللي احنا بنعيشه، للأسف احنا مش بندور على العدل ولا الحق".

رابطة الأندية تخفف العقوبة عن الأهلي

كانت رابطة الأندية المصرية أعلنت رسميًا احتساب فوز الزمالك 3-0 على الأهلي، بعد انسحاب الأخير من لقاء القمة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

وفي بيانها الرسمي، أوضحت الرابطة أن قرارها جاء بعد دراسة شكوى الأهلي، مشيرةً إلى الظروف الاستثنائية للموسم الحالي، بما في ذلك الجدول المضغوط ومباريات كأس مصر والتوقف الدولي، لافتة إلى أن الأهلي لم يكن يسعى لإحداث أزمة أو الانسحاب، بل كان يطالب بعدالة تحكيمية من خلال استقدام حكام أجانب.

وجاءت العقوبات النهائية على النحو التالي:
اعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0، وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

تحمل الأهلي الغرامات المالية وفقًا للمادة (8.17) من اللائحة.

وبهذا القرار، تشتعل المنافسة على لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز، فيما يواصل الأهلي تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية.

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