حزين للغاية.. الدردير يعلق على مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على أداء نادي الزمالك، أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي ببطولة الكونفدرالية.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “أنا حزين للغايه عندما أشاهد فريقي المفضل بـ هذا الحال”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ملعب استاد 2 أبريل فى لقاء الذهاب من دور ربع النهائى ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد الشوط الاول كرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر لتصل إلى سيف الدين الجزيري، لكن أبعدها الدفاع بنجاح في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.