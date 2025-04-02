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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر العمايرة: استئناف بيراميدز مرفوض.. وأدعو الأهلي لتقديم استئناف

بيراميدز
بيراميدز
منار نور

‏علق عامر العمايرة على قرار نادي بيراميدز بعد تخفيف عقوبة الاهلي وعدم خصم ٣ نقاط نهاية الموسم .

وكتب العمايرة: استئناف بيراميدز ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل قرار لجنة المسابقات بإلغاء خصم 3 نقاط سيتم قبوله شكلا ورفضه موضوعاً، لأن قرارات مجلس الإدارة لا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها.
يا ريت النادي الأهلي يقدم استئناف حتى يستطيع الإطلاع على المستندات و التصعيد إذا تم مخالفة اللائحة ".

أصدر نادي بيراميدز بيانا بشأن قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم النقاط الثلاث المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك.


استكمالا لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد نادي بيراميدز أنه وطوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب النادي الأهلي من مباراة الدوري أمام الزمالك، آثرنا التزام الصمت والاكتفاء بدور المتابع، خاصة وأن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية وبدون تمييز بين أي من الأطراف.


ولكن نتيجة لقرار مجلس رابطة الأندية المحترفة بالتراجع عن العقوبات التي تم اعتمادها مسبقا على النادي الأهلي وزاد أن دافع عنها أمام اللجنة الأولمبية المصرية لتحصينها وتأكيدها وتم رفض شكوى الأهلي، نود أن نؤكد على النقاط التالية:

أصبح نادي بيراميدز الآن طرفا أصيلا في هذه الأزمة بسبب الضرر المباشر الواقع عليه والذي يضر بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.

إن ⁠ما اتخذته الرابطة من قرار بتغيير العقوبة يعد نموذجا صارخا لازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح على أندية الدوري المصري خاصة وأننا أمام واقعة متكررة تم اتخاذ إجراءات سابقة فيها من نفس مجلس الرابطة وفقا للوائح الرابطة نفسها في العام الماضي ولكن الطرف الآخر كان نادي الزمالك.

وإذا كانت عقوبة الانسحاب التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة على النادي الأهلي هي مجرد خسارة مباراة بثلاث نقاط فقط، فكان على رابطة الأندية أن تبلغنا بذلك حتى يتخذ بيراميدز قرارا هو الآخر ويحصل على الراحة المناسبة، طالما أن القضية كلها تتلخص في خسارة نقاط مباراة لا أكثر.

إن نادي بيراميدز حرصا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة التي تدعوا إليها جميع المواثيق الرياضية الدولية والمحلية وخاصة الميثاق الأولمبي وقانون ولائحة الاتحاد الدولي لكره القدم، فيفا، ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج مصر، للحفاظ على حقه بصفة خاصة وحقوق الأندية المشاركة في الدوري المصري بشكل عام.

⁠يؤكد نادي بيراميدز كونه أحد نماذج الأندية الاستثمارية المشاركة في الدوري المصري على احترامه للقواعد التنظيمية المعمول بها سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يؤكد أهمية الحفاظ على سمعة الدوري المصري أمام العالم والذي يتابع عن كثب الأزمة الأخيرة خاصة وأن النادي الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية أحد أطراف الأزمة الأخيرة، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات توضح للعالم أجمع احترام اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية.

بيراميدز القمج ١٣٠ الاهلي

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