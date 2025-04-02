بيراميدز يكشف حقيقة منعه الجماهير المغربية من دخول مباراة الجيش الملكي بالقاهرة

أكد اللواء هشام زيد، مدير مباريات نادي بيراميدز، أن النادي لم يمنع دخول الجماهير المغربية إلى استاد الدفاع الجوي خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بفوز بيراميدز 4-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح زيد أن الموافقة الأمنية سمحت بحضور 2000 مشجع فقط وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، حيث يحق للفريق الضيف الحصول على 5٪ من إجمالي التذاكر (100 تذكرة)، وقد تم تسليمها في الاجتماع الأمني قبل المباراة بحضور مسؤولي الكاف.

وبناءً على طلب النادي المغربي والسفارة المغربية في القاهرة، وافق بيراميدز على منحهم 100 دعوة إضافية، و20 دعوة مقصورة، و10 دعوات VVIP، بالإضافة إلى بوكسين يتسع كل منهما لـ20 مشجعًا إضافيًا.

وأوضح زيد أن الأمن فوجئ بعدد من المشجعين أكبر من العدد المسموح به، حيث رفض الجمهور المغربي تعليمات الأمن بدخول حاملي التذاكر أولًا، ثم السماح بدخول البقية بجواز السفر المغربي. وأصر المشجعون على الدخول جميعًا في آنٍ واحد، وهو ما تطلب موافقات أمنية إضافية تأخرت حتى بداية الشوط الثاني.

وأكد أن المشجعين الذين كانوا يحملون التذاكر كان مرحبًا بدخولهم منذ البداية، لكنهم امتنعوا عن الدخول في انتظار السماح للجميع بالدخول معًا.

واختتم زيد تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهور المغربي مرحب به دائمًا في مصر، مشددًا على أن مصر بلد العرب جميعًا، وبيراميدز يرحب بكل ضيوفه في أي وقت.