موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع ستيلينبوش في الكونفدرالية

تعادل نادي الزمالك سلبيًا مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 على ملعب كيب تاون.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مودرن سبورت، يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من إبريل الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

وتقام مباراة الزمالك ومودرن في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.