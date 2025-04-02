الأهلي يحدد موعد السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

أكد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، إنه تم الاستقرار على السفر يوم السبت القادم إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تحديد موعد السفر، بعد الاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق إلى موريتانيا، وفي إطار توفير الأجواء المناسبة للبعثة بالكامل قبل خوض المباراة.
وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بشكل مناسب لخوض اللقاء.
كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد القاهرة الدولي.