الأهلي يحدد موعد السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

أكد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، إنه تم الاستقرار على السفر يوم السبت القادم إلى موريتانيا، لخوض مباراة ‏الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تحديد موعد السفر، بعد الاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق إلى موريتانيا، وفي إطار توفير الأجواء ‏المناسبة للبعثة بالكامل قبل خوض المباراة.‏

وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع ‏بشكل مناسب لخوض اللقاء.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

