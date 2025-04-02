من باريس.. إطلالة رومانسية لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره صورا جديدة برفقة زوجته إيمي سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر الرداد بإطلالة رومانسية برفقة زوجته ايمي سمير غانم من باريس ، حازت على اعجاب متابعيه.

وكان الفنان حسن الرداد حرص على تهنئة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وعقبال مليون سنة يارب”.

حسن الرداد يكشف كواليس دوره في مسلسل “عقبال عندكوا”



كشف الفنان حسن الرداد ، كواليس دوره في مسلسل “عقبال عندكوا” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025.

وأضاف “الرداد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العيد فرحة” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أن قيام الفنان داخل العمل الفني بأكثر من شخصية أصعب بكثير من قيامه بشخصية واحدة طوال التصوير، موضحا: “الشخصية الواحدة في المسلسل أريح وأسهل لانه بيدرس الشخصية وبيتعايش معاها وقت أطول”.

وتابع الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكوا” ناقش مشاكل متواجدة بين الأزواج داخل مجتمعنا مثل مشكلة الغيرة وتدخل الأسرة بين الأزواج ومشكلة ضرب الرجل لزوجته.