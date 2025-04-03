هددت بـ رد قاس.. إسرائيل تحذّر من تغيير التوازن العسكري في سوريا

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جولة مفاجئة في جنوب لبنان، حيث كشف عن رسالة وجهتها إسرائيل إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر الغارات الأخيرة في سوريا، في وقت قالت فيه وسائل إعلام عبرية إنها رسالة تتضمن تهديداً لدمشق وأنقرة.

وقال كاتس: "أي تغيير يهدد أمن إسرائيل سيُواجه بردٍ قاسٍ"، مشدداً على أن النظام السوري سيتحمل العواقب إذا سمح لأي جهة بتغيير التوازن العسكري في سوريا.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، "يزداد القلق الإسرائيلي من التدخل التركي المتنامي في سوريا، حيث تعتبر تل أبيب أن أنقرة تسعى إلى دور إمبريالي هناك عبر تدريب وتسليح الجيش السوري، مع الحفاظ على قواعدها العسكرية في البلاد" وفق تعبيرها.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: "لا نرغب في مواجهة تركيا مباشرة، لكننا نراقب تحركاتها عن كثب".

وأضاف كاتس أن الهدف الإسرائيلي في سوريا مزدوج: "نزع السلاح من جنوب سوريا، وضمان سيطرة جوية كاملة دون أي اعتراض".



