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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على موعد مباراة الإياب بين المصري وسيمبا في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
رباب الهواري

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.

بدأ المصري المباراة بقوة، وتمكن عبد الرحيم دغموم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت حارس المرمى وسكنت الشباك. 

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89، عندما أضاف جون إيبوكا الهدف الثاني، بعد عرضية من ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، ارتدت من الحارس قبل أن تصطدم بإيبوكا وتسكن الشباك.

بهذا الفوز، وضع المصري قدمًا في نصف النهائي، لكنه سيواجه اختبارًا صعبًا في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

 المباراة الحاسمة ستقام يوم الأربعاء 9 أبريل، حيث يسعى المصري للحفاظ على تفوقه وحسم التأهل.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة المتأهل من مباراة الزمالك المصري وستيلينبوش الجنوب إفريقي في نصف نهائي البطولة


 

المصرى البورسعيدي سيمبا التنزانى الكونفدرالية اخبار المصرى انيس بوجلبان

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