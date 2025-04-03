تجارة الخدمات في الصين تسجل نموا خلال شهري يناير وفبراير 2025

أظهرت بيانات رسمية، أن تجارة الخدمات في الصين شهدت نموا مطردا في الشهرين الأولين من العام الجاري، بما في ذلك زيادة حادة في تجارة الخدمات المتعلقة بالسفر.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن إجمالي حجم تجارة الخدمات في البلاد بلغ حوالي 1.31 تريليون يوان (حوالي 182.51 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 9.9 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت صادرات الخدمات 549.58 مليار يوان، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق، بينما ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 7.8 في المائة لتصل إلى 759.98 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 210.4 مليار يوان.

تجارة الخدمات

وواصلت تجارة الخدمات المتعلقة بالسفر زخم النمو السريع، حيث قفزت بنسبة 28.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 409.8 مليار يوان.