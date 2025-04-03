جوارديولا عن مرموش: أرقامه رائعة ويعرف كيف يستغل الفرص

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إعجابه بأداء المصري عمر مرموش بعد تألقه في مباراة الفريق أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد، حيث استغل كرة مرتدة من حارس المرمى وسددها ببراعة في الشباك، ليؤكد مساهمته الهجومية الفعالة مع الفريق.

وفي تصريحات عقب اللقاء، قال جوارديولا: “عمر مرموش قدم أداءً رائعًا، إنه لاعب يمتلك حسًا هجوميًا قويًا ويعرف كيف يستغل الفرص”. وأضاف: “رغم أنه انضم إلينا في الشتاء، فإن أرقامه رائعة، يضغط بشكل جيد على المنافسين، وأنا سعيد للغاية بما يقدمه”.

منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، شارك مرموش في 12 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف، ليُثبت نفسه كلاعب مهم في تشكيلة الفريق



