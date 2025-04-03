بروكسي يواجه منتخب السويس في الجولة الـ 28 بدوري المحترفين

يواجه بروكسي بقيادة محمد حامد، نظيره منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، في الثالثة والنصف من مساء اليوم، الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ 28 بدوري المحترفين.

ويحتل بروكسي المركز العاشر برصيد 35 نقطة، جمعهم بالفوز في 6 مباريات والتعادل في 17 لقاء، فيما تلقى الخسارة في 4 مواجهات.

ويحتل منتخب السويس المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، جمعهم بالفوز في 5 مواجهات والتعادل في 10 لقاءات، فيما تلقى الهزيمة في 12 مباراة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل بروكسي مع السكة الحديد، بهدفين لكل منهما، فيما تلقى منتخب السويس الهزيمة أمام المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد عبدالحافظ حكمًا للساحة، عبدالغني عياد مساعدًا أول، مصطفى السيد سعد مساعدًا ثانيًا، محمد الجرايحي حكمًا رابعًا.