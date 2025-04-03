أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر، بشكل طفيف في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، آخر أيام عمل البنوك قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 3 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 50.52 جنيه.

سعر البيع: 50.62 جنيه.

وسجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 31.72 جنيه.

سعر البيع: 31.98 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 35.28 جنيه.

سعر البيع: 35.49 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 54.22 جنيه.

سعر البيع: 54.66 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 65.02 جنيه.

سعر البيع: 65.59 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 57.09 جنيه.

سعر البيع: 57.39 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 6.95 جنيه.

سعر البيع: 6.97 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس:

سعر الشراء: 33.43 جنيه.

سعر البيع: 33.73 جنيه.