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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقاطع فيديو حميمية تتسبب في مق.تل شاب بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تسببت مقاطع فيديو خاصة بين شاب وزوجته عرفيا في وقوع جريمة قتل بمدينة ٦ أكتوبر بعدما ابتز عاطل الزوج والزوجة مقابل عدم نشر الفيديوهات.

وتلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل جثة هامدة به آثار طعنات نتيجة تعدي آخر عليه.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع زوجة المجني عليه وتبين انهما متزوجان بعقد عرفي وبمناقشتها أفادت بقيام المجني عليه بفقدان هاتفه قبل فترة وعثور عاطل عليه، ثم فوجئ زوجها باتصال هاتفي من هذا الشخص يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم نشر مقاطع خاصة له رفقة زوجته على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الزوجة أن المتهم لم يكتف بذلك بل قام بطلب مبالغ مالية منها وعندما حضر لشقتها لأخذ الأموال طلب معاشرتها جنسـ.ـيا وحضر زوجها الذي اخبرته بحضور المتهم اليها فنشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه طعنا ولاذ بالفرار.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

شاب وزوجته عرفيا مدينة ٦ أكتوبر النيابة العامة

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