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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رباعي الأندية المصرية.. نتائج بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

رباعي الأندية المصرية.. نتائج بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
رباعي الأندية المصرية.. نتائج بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
ولاء خنيزي

شارك رباعي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي بيراميدز ونادي الزمالك والنادي المصري البورسعيدي في مباريات الذهاب في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية، فمنهم من حقق نتائج كبيرة تضمن له الصعود إلى النصف النهائي، ومنهم من يحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراة العودة لضمان التأهل إلى الدور المقبل، وسنستعرض خلال السطور التالية نتائج مباريات رباعي الكرة المصرية.

النادي الأهلي 

استطاع النادي الأهلي أن يحقق فوز على فريق الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي، فأحرز هدف المباراة اللاعب محمد هاني في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ويأمل النادي الأهلي في مواصلة تفوقه بمباراة العودة التي ستقام في موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل 2025، حتى يضمن الشياطين الحمر التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نادي بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على فريق الجيش الملكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فأحرز أهداف بيراميدز اللاعب فيتسون ماييلي وهما هدفين في الدقيقة الثانية والدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة، بينما أضاف اللاعب إبراهيم عادل هدفين في الدقيقة 39 من عمر اللقاء والدقيقة 67 من المباراة، فيما أحرز اللاعب عبد الفتاح حدراف هدف الجيش الملكي الوحيد في الوقت بدل الضائع، ويستعد فريق بيراميدز لمباراة العودة يوم الثلاثاء القادم لضمان صعوده إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

النادي المصري البورسعيدي 

استطاع فريق المصري البورسعيدي تحقيق الفوز على فريق سيمبا التنزاني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فأحرز أهداف المباراة اللاعب عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 16 من عمر المباراة، بينما عزز جون إيبوكا الفوز بإحرازه الهدف الثاني لفريق المصري في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

نادي الزمالك 

تعادل نادي الزمالك سلبيًا مع فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي وذلك في المباراة التي جمعت الفريق أمس الأربعاء على استاد كيب تاون في جنوب أفريقيا في إطار ذهاب الدور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز في مباراة العودة والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل 2025 على استاد القاهرة الدولي حتى يضمن الزمالك الصعود إلى الدور نصف النهائي.

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