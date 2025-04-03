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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال مليون و 500 ألف مواطن على مراكز الشباب والأندية خلال العيد

مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب
مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب
ايمن رياض

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بتحقيق أرقام غير مسبوقة في الإقبال، حيث استقبلت المراكز على مدار أيام عيد الفطر مليون و500 الف مواطن ترددوا على مراكز الشباب والأندية بالمحافظة، منهم ما يقرب من مليون مواطن استمتعوا بفعاليات المبادرة، بينما أدى 650 الف مصلٍ صلاة العيد والصلوات الجماعية داخل المراكز، في مشهد يعكس تحولها إلى منصات ومراكز خدمات مجتمعية متكاملة.

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة دائم التواجد فى كافة المناسبات ، وان الأسر المنياوية تفضل الذهاب الى مناطق التنزه فى مختلف الأماكن بالمحافظة وفى مراكز الشباب والأندية بالمحافظة كمكان أمن يلجأ إليه المواطنون.

وأشاد بالدور الحيوي الذى يقوم به قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ومبادرة العيد احلى بمراكز الشباب التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

أشار د. مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن مراكز الشباب والأندية فتحت أبوابها أمام المصلين والمترديبن والجمهور خلال ايام عيد الفطر المبارك بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، وقد تم عمل غرفة عمليات لمتابعة سير الاحتفالات بكافة مراكز الشباب والأندية للاطمئنان على سير الاحتفالات بالشكل المطلوب.


كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أعرب عن سعادته بنجاح مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس التأثير المتزايد لمراكز الشباب في حياة المواطنين، حيث لم تعد مجرد منشآت رياضية، بل باتت مراكز حيوية للترابط الاجتماعي وتعزيز الروح الإيجابية في مختلف المناسبات.

وأضاف الوزير أن المبادرة جاءت في إطار استراتيجية الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى نقاط جذب مجتمعية مفتوحة للجميع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحًا أن النجاح الكبير الذي تحقق هذا العام سيشكل دافعًا لمزيد من التوسع في المبادرات المجتمعية خلال الفترات المقبلة.

المنيا محافظ المنيا العيد مراكز الشباب

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