بيطري المنيا: نحر 8807 رؤوس ماشية بالمجازر وضبط 3 أطنان لحوم فاسدة

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الطب البيطري حول جهودها خلال شهر مارس الماضي فى متابعة سلامة اللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري، في التقرير، أنه تم ذبح 8807 رؤوس ماشية داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير 73 محضرًا بإجمالى 3 أطنان من اللحوم ومصنعات اللحوم والأسماك المملحة والمدخنة والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 34 محضرًا، شملت بيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .