قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة السادات
وزير الري يوجه باستمرار التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المصارف الزراعية
رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن مشروع تطوير منطقة الأهرامات
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 3-4-2025
"الوزراء" يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات
ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد أمن المنطقة بالانزلاق إلى عدم الاستقرار
شيوخ فيديو البالون بالإسماعيلية: ما لعبناش كوتشينة ونربي جيل محب للمسجد
إخماد حريق في كشك تحت الإنشاء بسور نادي الترسانة
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح في الأيام المقبلة
رئيس الوزراء الياباني: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي
واشنطن تستثني الصلب والألمنيوم والذهب من الرسوم المتبادلة
أيام سودا .. توقعات أشهر عرافة في العالم عن 2025 كلها مصــ.ايب |فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة

محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة
محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عيادة التأمين الصحي الشاملة بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للإطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين النظام الصحي وذلك في إطار إهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عثمان نائب مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، والدكتور روماني وحيد مدير المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد، والدكتورة شروق محمد مدير العيادة الشاملة.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ  أهمية تطوير وتحسين الخدمات الصحية في جميع المراكز الصحية والوحدات الطبية بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة وسهلة للمواطنين، مشيراً إلى أن عيادة التأمين الصحي الشاملة تعتبر نموذجاً ناجحاً لما يتم تقديمه من خدمات طبية عالية الجودة في مختلف التخصصات.

توسيع نطاق الخدمات المقدمة

كما اطمأن محافظ أسيوط على سير العمل داخل العيادة وأوضاع المرضى، وتأكد من توفير جميع الإمكانيات اللازمة من أطباء وفنيين لتلبية احتياجات المرضى بالشكل المطلوب موجهاً بتوفير المزيد من الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل كافة التخصصات الطبية، وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.

وأشاد أبوالنصر بما شاهده من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل العيادة، في العديد من التخصصات بالإضافة إلى متابعة الحالات المرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لافتاً إلى أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي بين المواطنين بشأن أهمية التأمين الصحي الشامل وكيفية الإستفادة من خدماته المتنوعة.

وفي نهاية الزيارة، أكد المحافظ استمرار دعم المحافظة لكل ما من شأنه تحسين الخدمات الصحية، وتكثيف جهود التعاون بين كافة الجهات لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة وتهدف إلى تحقيق تحسين مستمر في المنظومة الصحية.

أسيوط محافظ أسيوط عيادة التأمين الصحي الشاملة التأمين الصحي مجمع المصالح حي شرق الخدمات الصحية رعاية صحية التخصصات الطبية الفحوصات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مدربة الاسود أنوسة كوتة

إغلاق السيرك وإخلاء سبيل أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل بطنطا

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

أسعار الذهب

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الخميس

ترشيحاتنا

اذكار الصباح

أذكار الصباح .. رددها الآن يحفظك الله ويوسع رزقك

الراحل الشيخ محمد أحمد شبيب

ذكرى رحيله.. «محمد أحمد شبيب» صوت النصر الذي أبكى المصريين

المسجد الأقصى

مرصد الأزهر يدعو المؤسَّسات الإسلامية لتكثيف جهودها لحماية الأقصى

بالصور

بدون أدوية.. طبيب يكشف عن طرق طبيعية لعلاج نقص الحديد

طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية
طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية
طرق علاج نقص الحديد طبيعيًا دون أدوية

تدمرها .. احذر تخزين إطارات السيارات بشكل خاطئ في الشتاء

إطارات السيارات
إطارات السيارات
إطارات السيارات

كيف تحافظ على صحة المرارة وتقلل مخاطر تكون الحصوات؟.. طبيب يحذر

طرق الحفاظ على صحة المرارة وتقليل مخاطر الحصوات
طرق الحفاظ على صحة المرارة وتقليل مخاطر الحصوات
طرق الحفاظ على صحة المرارة وتقليل مخاطر الحصوات

طريقة عمل صوص البيج تيستى

.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى
.طريقة عمل صوص البيج تيستى

فيديو

توقعات بابا فانجا

أيام سودا .. توقعات أشهر عرافة في العالم عن 2025 كلها مصــ.ايب |فيديوجراف

توقعات بابا فانجا

أيام سوداء .. توقعات أشهر عرافة في العالم : 2025 كلها مصائب

واقعة سيرك طنطا

الأسود كانت جعانة .. أسرار جديدة في واقعة سيرك طنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد