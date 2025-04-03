محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عيادة التأمين الصحي الشاملة بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للإطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين النظام الصحي وذلك في إطار إهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عثمان نائب مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، والدكتور روماني وحيد مدير المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد، والدكتورة شروق محمد مدير العيادة الشاملة.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ أهمية تطوير وتحسين الخدمات الصحية في جميع المراكز الصحية والوحدات الطبية بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة وسهلة للمواطنين، مشيراً إلى أن عيادة التأمين الصحي الشاملة تعتبر نموذجاً ناجحاً لما يتم تقديمه من خدمات طبية عالية الجودة في مختلف التخصصات.

توسيع نطاق الخدمات المقدمة

كما اطمأن محافظ أسيوط على سير العمل داخل العيادة وأوضاع المرضى، وتأكد من توفير جميع الإمكانيات اللازمة من أطباء وفنيين لتلبية احتياجات المرضى بالشكل المطلوب موجهاً بتوفير المزيد من الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل كافة التخصصات الطبية، وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.

وأشاد أبوالنصر بما شاهده من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل العيادة، في العديد من التخصصات بالإضافة إلى متابعة الحالات المرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لافتاً إلى أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي بين المواطنين بشأن أهمية التأمين الصحي الشامل وكيفية الإستفادة من خدماته المتنوعة.

وفي نهاية الزيارة، أكد المحافظ استمرار دعم المحافظة لكل ما من شأنه تحسين الخدمات الصحية، وتكثيف جهود التعاون بين كافة الجهات لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة وتهدف إلى تحقيق تحسين مستمر في المنظومة الصحية.