مصطفى قمر يتألق في حفل كامل العدد على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية حفلا للنجم مصطفى قمر على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية مساء أمس بحضور جماهيري كبير.

حفل مسرح محمد عبدالوهاب تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم خشبة مسرح محمد عبدالوهاب ورحب بالحضور وتقدم بالشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وتوجيهاته وقال : اليوم الجميع في إنتظار الفنان القدير مصطفى قمر ابن مدينة الإسكندرية العظيمة ونحن جميعا في انتظاره.

حضر الحفل مجموعة من قيادات وزارة الثقافة من القاهرة والإسكندرية وعلى رأسهم الأستاذ عمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة.

وبدأ الحفل بمجموعة من الأغاني لفرقة أنغام الشباب "لايف تيم" عبدالله الجسمي، عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير.

بعدها قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية إستعراضات الأقصر بلدنا، اسكندراني، الكرنبه، رنة خلخال، حلاوة شمسنا، الحجالة، موشح غريب الدار، النوبة.

ثم بدأ الجزء الثاني من الحفل وصعد نجم الحفل الفنان مصطفى قمر وقام بغناء مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور منها الليلة دوب، بسلم عليك، السود عيونه، اسكندراني، لسه حبايب ومجموعة أخرى من أغاني مصطفى قمر التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير واستمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم.

الجدير بالذكر أن مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية ظل مغلق لفترة طويلة وعقب الإعلان عن حفل النجم بدأ الحشد الجماهيري ورفع المسرح لافتة كامل العدد.