مشادة بين عبد الواحد السيد ومشجع زملكاوي في جنوب أفريقيا.. إسلام فؤاد يكشف التفاصيل

كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد عن تفاصيل مشادة وقعت بين مدير الكرة في نادي الزمالك، عبد الواحد السيد، وأحد مشجعي الفريق في جنوب أفريقيا، أثناء مباراة الفريق أمام منافسه الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل المشادة بين عبد الواحد السيد والمشجع الزملكاوي

كشف إسلام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المشادة التي وقعت بين عبد الواحد السيد ومشجع زملكاوي أثارت جدلًا كبيرًا بين جماهير الزمالك، وحدثت بعد التعادل السلبي الذي حققه الفريق في المباراة.

وأضاف أن هذا الحادث قد يترتب عليه فرض عقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، نظرًا للاحتكاك بين الطرفين وتفاقم الأحداث إلى اشتباكات بين جماهير الزمالك أنفسهم.

الزمالك يحقق نتيجة إيجابية رغم الأداء الضعيف

على الرغم من أن فريق الزمالك لم يقدم أداءً قويًا خلال المباراة، إلا أن فؤاد أكد أن الفريق تمكن من الخروج بتعادل سلبي خارج ملعبه، وهو ما يعطيهم فرصة لحسم التأهل في مباراة الإياب المقررة يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.

وتعتبر هذه النتيجة بمثابة نقطة انطلاق للفريق في السعي نحو التأهل إلى نهائي البطولة.

توقعات بفرض عقوبات على الزمالك من قبل الاتحاد الأفريقي

توقع إسلام أن يشهد نادي الزمالك عقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الأحداث التي صاحبت المباراة، لا سيما المشادة بين عبد الواحد السيد والمشجع، إضافة إلى الاشتباكات التي وقعت بين جماهير الزمالك في المدرجات.

تراجع أداء الأهلي وتأثيره على نتائج الفريق

في حديثه عن الأندية المصرية الأخرى، تطرق فؤاد إلى وضع الأهلي، حيث أشار إلى أن الفريق يعاني من تراجع الأداء رغم الفوز الذي حققه في آخر مباراة له. وأوضح أن الإدارة بدأت في البحث عن بديل للمدرب مارسيل كولر، في محاولة لتحسين مستوى الفريق في الفترة المقبلة.

موسم قوي لبيراميدز واستمرار المنافسة في الدوري المصري

أما عن نادي بيراميدز، فقد أكد أن الفريق يواصل موسمه القوي، حيث يحقق نتائج مميزة في الدوري المصري. وأضاف أن المنافسة على صدارة الدوري تشتد، خاصة بعد تقليص عقوبة خصم النقاط من الأهلي، مما يزيد من حدة التنافس بين الأندية الكبيرة في البطولة.