لم ينجح في هز الشباك| ناقد رياضي يقدم كشف حساب لأداء وسام أبو علي بالفترة الأخيرة

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على أداء وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدله التهديفي مع الفريق.

وكتب طلعت عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "صدق أو لا تصدق.. وسام أبو علي يصوم عن التهديف مع الأهلي لمدة 100 يوم! لم يسجل أي هدف منذ 23 ديسمبر 2024 وحتى 2 أبريل 2025، حيث خاض خلالها 11 مباراة مع الفريق، لعب خلالها 815 دقيقة دون أن يهز الشباك!"

تألق دولي رغم الغياب المحلي

رغم صيامه التهديفي مع الأهلي، تألق وسام أبو علي مع منتخب فلسطين، حيث حصل على تقييم مميز في مباراة فريقه ضد العراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل وسام هدف تعادل فلسطين أمام العراق، لكن المباراة انتهت بفوز قاتل للمنتخب العراقي بنتيجة 2-1.

إحصائيات وسام أبو علي أمام العراق

عدد الدقائق: 90 دقيقة

الأهداف: 1

تمريرات حاسمة: 0

تسديدات على المرمى: 3

تسديدات خارج المرمى: 3

عدد اللمسات: 42

دقة التمرير: 62%

عدد الأخطاء: 1

التقييم: 7.5 (ثاني أفضل تقييم بعد زميله عماد محاجنة 8.0)