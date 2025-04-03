قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. أخبار تهمك
تهتك قرنية العين اليمنى .. تفاصيل الحالة الصحية لفتاة قطار المنوفية
توفير وظيفة للعامل ضحية حادث سيرك طنطا
حديقة الجيزة في ثوب جديد.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من خطة التطوير
اشغال سياحي مرتفع بشرم الشيخ وحفلات عالمية وسط الطبيعة الجبلية
الفلسطينيون في غزة يواجهون التهجير القسري وسط ظروف إنسانية صعبة
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
محافظ الغربية يمنح عامل السيرك دعما ماليا ووظيفة ثابتة ومعاشا شهريا
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
وزير التعليم السابق : قضيت إجازة العيد في ليفربول وشجعت محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"نجدة الطفل": زيادة البلاغات عبر الخط الساخن تعكس ارتفاع الوعي بحماية الأطفال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الإدارة العامة لنجدة الطفل، عن زيادة ملحوظة في عدد البلاغات عبر الخط الساخن 16000، وهو ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم من المخاطر المختلفة.

 وتجاوزت البلاغات في مارس الماضي 30 ألف مكالمة، بمعدل يومي يتجاوز 900 مكالمة، وهو ما يعكس تفاعلًا مجتمعيًا مهمًا مع قضايا الأطفال وحمايتهم.

ارتفاع الوعي المجتمعي:

 قال صبري عثمان خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زيادة البلاغات تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي بحماية الأطفال،حيث بدأ الأفراد في الإبلاغ عن حالات قد تتعرض فيها الأطفال للمخاطر، سواء كانت حالات عنف جسدي أو جنسي، أو حتى إهمال وسوء معاملة.

نوعية البلاغات والتعامل معها:

 أكد عثمان أن البلاغات التي تصل عبر الخط الساخن تتنوع بين عدة أنواع من الشكاوى، منها حالات عنف الأطفال بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى حالات الإهمال وسوء المعاملة. في حال كان البلاغ يتضمن خطرًا مباشرًا على الطفل، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، يتم إبلاغ النيابة العامة فورًا، مع توفير الدعم القانوني والنفسي للطفل.

الخطوات المتبعة بعد تلقي البلاغات: 

أوضح عثمان أنه بمجرد تلقي البلاغ، يتم إرسال المعلومات إلى النظام الإلكتروني الخاص بالطفل، حيث يتم تقييم الحالة بشكل فوري. 

إذا كانت الحالة تتطلب تدخلاً عاجلًا، يتم التحرك بشكل فوري للتعامل مع الوضع، بينما يتم تحري الحقائق بشأن حالات الإهمال عبر لجان تقصي الحقائق ووحدات حماية الطفولة، التي تشمل الجمعيات الأهلية الشريكة في العمل.

أهمية دور المجتمع في حماية الأطفال: 

أكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على أن حماية الأطفال لا تقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، بل يجب أن يكون كل فرد في المجتمع جزءًا من هذا الجهد. فكل من يشاهد طفلًا في وضع خطر، سواء في المنزل، الشارع، المدرسة أو في دور الرعاية، يجب أن يتخذ خطوة بالإبلاغ عبر الخط الساخن 16000، لأن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.

حماية الأطفال نجدة الطفل ارتفاع الوعي المجتمعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

طلب معاشرتها.. التحقيق في قتل شاب بسبب فيديوهات لزوجته

النقيب الشهيد

فقد 3 أبناء.. استشهاد النقيب محمود عبدالصبور يجدد أبواب الحزن على والده المسن

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

كولر

الأهلي يحدد فرصتين لاستمرار كولر.. ومفاجأة فى اسم المدرب البديل

وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

لقطة من الحادث

القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟

سنة صلاة الفجر

هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

بعد قرار ترامب | محلل سياسي : خطوة تصعيدية تزيد من التوترات فى الأسواق والتجارة الدولية

صورة أرشيفية

بشرى سارة | كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة وزارة العمل.. تفاصيل

المعاشات

قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات

بالصور

ارتفاع الكوليسترول.. خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية

معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن دون الحاجة لصالة الرياضة

نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن

الشباب والرياضة بالشرقية تستقبل المواطنين بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

مركز شباب
مركز شباب
مركز شباب

إعادة تصميم "إيسوزو" النص نقل الشهيرة بشكل جديد.. شاهد بالصور

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرارات ترامب .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طقس نهاية أسبوع العيد .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

الراقصة دينا تكشف اسرارها

رانيا يوسف مابتعرفش ترقص .. الراقصة دينا تكشف أسرارها |فيديوجراف

إمام يلعب بالبالونات في المسجد

شيخ يلعب بالبالونات بعد صلاة العيد يثير الجدل.. ووزارة الأوقاف ترد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد