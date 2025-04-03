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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري فى الكونفدرالية

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية
البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية
محمد الغزاوى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب  دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام  في الثالثة عصر الأربعاء  المقبل الموافق التاسع من أبريل الجاري، - الرابعة بتوقيت دار السلام.

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا التنزاني والمصري  بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية


ويقود الطاقم  حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس "، ومعه مواطنه  " ايريك ايامفو  " كمساعد حكم أول ، و الأنجولي " دي اوليفيرا " كمساعد حكم ثاني  ، فيما يقوم البنيني  " اديسا ليجالي " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ليتيسيا  فيانا " من إي سواتيني  بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا ".

المصري سيمبا التنزانى الكونفدرالية الاتحاد الافريقي دار السلام

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