طقس نهاية أسبوع العيد .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الأحوال الجوية في مصر اليوم حيث تشهد استقرارًا ملحوظًا على كافة أنحاء البلاد، وتسجل القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في جنوب البلاد إلى 33 درجة، مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سيكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، ويصبح حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، فيظل مائلًا للبرودة نسبيًا على أغلب الأنحاء، خاصة في الصباح الباكر.

وبالنسبة لنشاط الرياح، فقد أكدت هيئة الأرصاد أنها ستظل نشطة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وهو ما قد يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء والليل.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتشير التوقعات إلى استقرار البحر المتوسط، حيث تكون حركة الموج معتدلة بارتفاع يصل إلى متر ونصف. في المقابل، يكون البحر الأحمر مضطربًا، مع ارتفاع الموج إلى مترين ونصف، مما قد يؤثر على بعض الأنشطة البحرية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتغيرات الجوية القادمة، كشفت خرائط الطقس عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025،حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 33 درجة مئوية، بينما ترتفع إلى 40 درجة مئوية في جنوب البلاد تحت أشعة الشمس خلال ساعات النهار.

ويترافق هذا الارتفاع مع نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المحتملة.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس خريفية نهارًا مع جاكيت خفيف للمساء والليل، خاصة في المناطق الشمالية، حيث يظل الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات الليل.

كما أكدت أن الطقس سيكون مناسبًا للأنشطة النهارية، لكن يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في جنوب الصعيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.