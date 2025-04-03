محافظ المنيا: مستشفى الكبد بملوي نموذج متميز لتطور المنظومة الصحية في الصعيد

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ما شهدته أرض المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة من تطوير وتحديث في القطاع الصحي يعد معجزة بكل المقاييس، وخير دليل على ذلك مستشفى الكبد في ملوي، التي تُعد واحدة من النماذج المتميزة للمنظومة الصحية والعلاجية في الصعيد عامة والمنيا خاصة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مستشفى الكبد مجهز بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل التحاليل المتطورة، ويضم فريقًا من الأطباء وأطقم تمريض متميزة، لافتًا إلى أن المستشفى يستقبل مئات الحالات يوميًا.

وأضاف أنه بعد أن كان المرضى يضطرون للسفر إلى القاهرة أو التوجه جنوبًا إلى أسيوط، يمكنهم الآن إجراء العمليات وتلقي العلاج في أقرب مكان من محل إقامتهم دون مشقة السفر أو زيادة التكلفة المادية.

وأوضح المحافظ أن المستشفيات الحديثة في عروس الصعيد الآن مستعدة لتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لأبناء المنيا، مشددًا على أن مستقبل الرعاية الطبية في المنيا سيكون أكثر إشراقًا مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأشهر القليلة القادمة.