أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 3 أبريل 2025 تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين وقائدي السيارات ترقبًا لاجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الربع سنوي لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفق آخر تحديث رسمي، جاءت أسعار الوقود في السوق المحلية كالآتي:

سعر لتر البنزين 95: 17.00 جنيه

سعر لتر البنزين 92: 15.25 جنيه

سعر لتر البنزين 80: 13.75 جنيه

سعر لتر السولار والكيروسين: 13.50 جنيه

سعر متر الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7.00 جنيهات

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

هذه الأسعار سارية منذ آخر تعديل أجرته لجنة التسعير التلقائي للوقود في أكتوبر من العام الماضي، الذي شهد زيادة طفيفة في الأسعار مقارنة بالمدة التي سبقته.

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أسعار الوقود قبل الزيادة الأخيرة

قبل التعديلات التي أُجريت في أكتوبر 2024، كانت أسعار الوقود كالآتي:

سعر لتر البنزين 95: 15.00 جنيه

سعر لتر البنزين 92: 13.75 جنيه

سعر لتر البنزين 80: 12.25 جنيه

سعر لتر السولار: 11.50 جنيه

سياسة الحكومة في تسعير الوقود

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًّا في تعديل أسعار البنزين والسولار، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 10% في كل اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية، لتقليل الأثر الاقتصادي على المواطنين، كما نفى صحة الأخبار التي زعمت ارتفاع أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة.

آلية تسعير البنزين والسولار في مصر

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، وفقًا لعوامل عدة، منها:

متوسط أسعار النفط العالمية خلال المدة الماضية.

تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

تكلفة الإنتاج والتوزيع داخل السوق المحلية.