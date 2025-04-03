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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تدعم الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية ونظيره الأوكراني
وزير الخارجية ونظيره الأوكراني
قسم الخارجي

أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، دعم مصر للوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية.

جاءت تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من آندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا.

وقال بيان وزارة الخارجية إن الوزيرين استعرضا ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات خلال الفترة الماضية، وسبل الارتقاء بأطر التعاون المشتركة القائمة في المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

وأشار البيان إلى أن الوزير عبد العاطي استمع إلى عرض من نظيره الأوكراني لتطورات جهود الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وما تم التوصل إليه في جولتي المفاوضات غير المباشرة في جدة والرياض، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر لتلك الجهود بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

وزير الخارجية دعم مصر الأزمة الأوكرانية الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية أوكرانيا اندريه سيبيها

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