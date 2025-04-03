كان صعب.. دينا فؤاد: الجمهور أشاد بدوري في مسلسل حكيم باشا

أكدت الفنانة دينا فؤاد، أن دور غزل في مسلسل “حكيم باشا”، كان صعب جدا، مشيرا إلى أن الجمهور أشاد بالعمل، وبالدور الذي قمت به.

وقالت دينا فؤاد، خلال مداخلة لبرنامج "العيد فرحة" المذاع على قناة dmc، أن الذي ساعدنى في قبول دور غزل في مسلسل حكيم باشا الورق، مؤكدا أن الفنان ومصطفى شعبان، وشركة الإنتاج، وفريق العمل، كانا السبب الرئيسي لقبول الدور.

ساهم في وصوله للجمهور

وتابعت الفنانة دينا فؤاد، أن مشهد وفاة الأبن، من أصعب المشاهد التي كانت في المسلسل، والفنان مصطفى شعبان، قدمه بشكل مميز، وساهم في وصوله للجمهور بشكل كبير.



