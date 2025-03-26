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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا فؤاد سيدة القصر بعد مشاجرة عنيفة مع سهر الصايغ فى "حكيم باشا"

دينا فؤاد
دينا فؤاد
ميرنا محمود

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا" أحداثًا مثيرة حملت العديد من المفاجآت والتطورات الدرامية، حيث شهدت اشتعال الخلاف بين غزل، التي تجسد شخصيتها دينا فؤاد، و"برنسة" التي تقوم بدورها سهر الصايغ، ففي مشهد قوي، تدخل "برنسة" إلى غرفة غزل وتطلب منها مغادرة القصر فورًا وجمع ملابسها، لكن غزل ترفض بشدة، مؤكدة أنها تتبع زوجها "حكيم باشا" الذي يجسده مصطفى شعبان، ولن تترك القصر إلا بأمره.

وما لبثت "برنسة" أن أقدمت على ضرب "غزل"، مما جعل الأخيرة تقاومها بعنف، في هذه الأثناء، وقع ابن "غزل"، الطفل "نوح"، من السرير وأصيب بجرح بسيط في رأسه، ليستغل هذا الموقف في صب مزيد من الزيت على نار الصراع بين الطرفين.

لكن "غزل" كانت أكثر دهاء، حيث ادعت أمام "حكيم" أن "برنسة" و"لوما" هما من ضرباها وأسقطا طفلها عمدًا، وعلى الرغم من أن الحقيقة كانت مغايرة، حيث كان "لوما" قد حاولت تفريق الشجار بينهما، إلا أن "حكيم" صدق كلام "غزل" التي بدت في حالة خوف شديدة على طفلها الرضيع، ليقوم بتوبيخ "لوما" ويصفعها على وجهها في مشهد يعكس القوة التي أصبح يتمتع بها حكم "غزل" في القصر.

وتوالت الأحداث حتى وصلت إلى ذروة الصراع حيث قام "حكيم" بإعلان قراره بتغيير كامل في تركيبة القصر، موضحًا أنه قرر كتابة القصر باسم ابنه من بعده  كما طالب كل فرد في القصر، أن يأخذ زوجته ويغادر القصر للعيش في مكان آخر، ورغم الأجواء المشحونة، أكد "حكيم" أن "غزل" هي سيدة القصر بامتياز، وأن لها الكلمة الأولى والأخيرة داخل أسوار القصر، مما جعلها تزداد قوة ونفوذ.

، ويواصل مسلسل "حكيم باشا" الإثارة والتشويق ويحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، مع تصاعد الأحداث وتحولات الشخصيات بشكل جذاب ومؤثر.


مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

حكيم باشا دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا مصطفي شعبان

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