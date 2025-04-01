دينا فؤاد: شخصية غزل التي قدمتها في مسلسل “حكيم باشا” من أصعب أدواري

أكدت الفنانة دينا فؤاد، أن مسلسل حكيم باشا"، حقق أعلى نسب المشاهدة، وحقق نجاح كبير في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه كنت سعيدة للمشاركة في العمل، بوجود الفنان الكبير "حكيم باشا".

وقالت دينا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"، أن الفنان مصطفى شعبان، يساعد الفنان الذي يقوم بالعمل معه، ويعمل على تشجيعه، ويطمأنه حتى لو كان المشهد هو المشهد الأهم والأصعب في العمل.

وتابعت الفنانة دينا فؤاد، أن مشهد وفاة الأبن، من أصعب المشاهد التي كانت في المسلسل، والفنان مصطفى شعبان، قدمه بشكل مميز، وساهم في وصوله للجمهور بشكل كبير.

من أصعب الأدوار

وأشارت دينا فؤاد إلى أن شخصية غزل، التي قدمتها في مسلسل “حكيم باشا”، من أصعب الأدوار التي قدمتها في مسيرتي.