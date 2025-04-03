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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصريحات سابقة من نضال الشافعي عن زوجته: حب حياتي.. تعرفت عليها في الصف الثاني الإعدادي

زوجة الفنان نضال الشافعي
زوجة الفنان نضال الشافعي

توفيت اليوم، زوجة الفنان  نضال الشافعي وذلك بعد وفاة والدتها منذ أيام.

وكانت زوجة الفنان الراحلة قد أعلنت سابقًا عن وفاة والدتها، ما جعل هذه الفترة أكثر صعوبة على العائلة. 

وفي تصريحات سابقة، تحدث نضال الشافعي عن تضحية زوجته بحياتها الفنية في سبيل مساعدته وتربية أطفالهم الأربعة، وأوضح أنها شاركت في مسلسلات مثل “لحظات حرجة”، “تامر وشوقية”، و”شطرنج”.


 

وكان نضال قد شارك مؤخراً في مسلسل “الأميرة ظل حيطه”، الذي أُخذ عن قصة حقيقية. 

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة. يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، سمر مرسي، عزت زين، محمد دسوقي وعدد آخر من الفنانين. 

المسلسل يناقش قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادي للزوج، من خلال قصة زينب (ياسمين صبري) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادي، ولكن سرعان ما تكتشف العديد من الأسرار في شخصيته، مما يقلب حياتهما تمامًا. 

وفي حديثه عن علاقته بزوجته في برنامج “مساء DMC”، قال نضال الشافعي: “زوجتي هي حب حياتي، تعرفت عليها في الصف الثاني الإعدادي”. كما تحدث عن أول بطولاته المطلقة في فيلم “يا أنا يا هو”، مؤكدًا أنه تعب كثيرًا في هذا الفيلم رغم أنه لم يحظَ بالعرض الكافي

زوجة الفنان نضال الشافعي نضال الشافعي زوجة نضال الشافعي

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