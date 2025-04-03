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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ من 580 ألف جنيه .. أسعار برامج الحج السياحي 2025

تبدأ من 580 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي
تبدأ من 580 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي
أحمد عفيفي

مع اقتراب موسم الحج السياحي 2025، يسعى الآلاف من الحجاج المصريين للاستعداد لهذا الموسم ومعرفة الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الأسعار المختلفة للبرامج المتاحة.

اسعار برامج الحج السياحي

1- برنامج الخمس نجوم:

- أ: 580 ألف جنيه.

- ب: 520 ألف جنيه.

2- البرنامج الاقتصادي (طيران):

- أ: 295 ألف جنيه.

- ب: 275 ألف جنيه.

- ج: 250 ألف جنيه.

3- البرنامج البري:

- أ: 260 ألف جنيه - 295 ألف جنيه.

- ب: 245 ألف جنيه.

- ج: 225 ألف جنيه.

ملاحظة: الأسعار لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري.

الحج المباشر 2025

وفي إطار التسهيلات المقدمة من وزارة السياحة والآثار، تم إطلاق برنامج الحج المباشر الذي يتيح الفرصة لمن لم يفزوا في قرعة الحج السياحي 2025 لأداء مناسك الحج. تكلفة التأشيرة الخاصة بالحج المباشر تتراوح بين 4000 و5000 دولار، بالإضافة إلى تكلفة برامج الحج المختلفة.

أسعار الحج المباشر 2025

برنامج الخمس نجوم:

- برنامج خمس نجوم: من ساحة الحرم حتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- برنامج خمس نجوم: من ساحة الحرم حتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

البرنامج الاقتصادي:

- اقتصادي أ: موسم كامل بفنادق حتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- اقتصادي ب: موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- اقتصادي ج: تسكين في مناطق مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 250 ألف جنيه.

البرنامج البري:

- بري أ: موسم كامل بفنادق حتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- بري ب: موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- بري ج: تسكين في مناطق مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 225 ألف جنيه.

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