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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة قفز شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

شهد مول شهير بمدينة نصر، حادث أليم حول فرحة العيد إلى ذعر بعدما سقط شاب من الطابق الثامن فجأة داخل المول وسط حالة من الهلع لرواد المول التجاري، وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة ملابسات الحادث.


سقوط شاب

سمع رواد المول صوت ارتطام قوي في ساحة الطابق الأرضي بالمول، وهرع الجميع ليتم الكشف عن سقوط شاب من طابق علوي في المول مصابا بكسور وكدمات مختلفة وعلى الفور وصلت سيارة الإسعاف والمباحث إلى المول، وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وبدأت فرق المباحث في القاهرة تحرياتها داخل المول الشهير لكشف ملابسات الحادث، والمفاجأة الأولى كانت أن الشاب هو من ألقى بنفسه من الطابق الثامن داخل المول، ليسقط مصابا بكسور ونزيف وكدمات متفرقة ويتم نقله إلى المستشفى.


 

حاول الفريق الطبي بالمستشفى تقديم الإسعافات للشاب إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله الطوارئ وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم في القاهرة لتوقيع الكشف الظاهري على الجثمان وإعداد تقرير مفصل للنيابة بالصفة التشريحية الخاصة به، وفي هذه الاثناء كانت فرق المباحث تستكمل تحرياتها في المول الشهير.


 

التحريات الأولية في الحادث أكدت أن الشاب في العقد الرابع من العمر، مدرسا من منطقة النزهة في القاهرة موقوف عن العمل ويعاني من أزمة نفسية حادة ودخل إلى المول طبيعيا يرتدي ملابس مهندمة وقام بالصعود إلى الطابق محل الحادث وفجأة قام بإلقاء نفسه إلى الطابق الأرضي ليسقط مصابا بالكسور والنزيف الذي أودى بحياته في المستشفى.


 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مصحوبة بـ سيارة إسعاف لكشف ملابسات الحادث وتم نقل الشاب إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


 

وباشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في الحادث وأمرت بانتداب الطب الشرعي وتشريح جثة المتوفي لكشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وفي الحالة الأولى يتم إخطارها وإيقاف إجراءات الدفن، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول وسماع افراد الأمن الإداري وشهود العيان على الواقعة.

مول شهير بمدينة نصر حادث أليم أمن القاهرة

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